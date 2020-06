Mike Pence taler om opmuntrende nyheder, mens USA melder om smitterekord

Automatisk oplæsning

USA har fredag med mindst 40.173 coronasmittede registreret det højeste antal tilfælde på en enkelt dag, siden udbruddet begyndte.

Det skriver det amerikanske medie CNN. Det er anden dag i træk, at antallet af smittede med coronavirus når nye højder.

Torsdag blev der også registreret en ny dagsrekord i USA, skriver CNN med henvisning til Johns Hopkins University, der løbende laver opgørelser over antallet af smittede og døde verden over.

I alt er mindst 2,47 millioner amerikanere blevet testet positive for det nye coronavirus, som der endnu ikke ikke er udviklet en vaccine mod, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Guvernør beordrer alle barer lukket ved middagstid

De seneste dages uhørt mange nye positive test kommer samtidig med, at adskillige delstater, som oplever en genopblussen af smittetilfælde, er begyndt at indføre restriktioner igen efter at have taget de første skridt mod en genåbning af samfundsaktiviteter.

Guvernøren i Texas, Greg Abbott, beordrede således fredag alle barer i delstaten til at lukke ved middagstid.

Flere barejere er utilfredse med det korte varsel fra den republikanske guvernør.

»Jeg har brugt tusindvis af dollar på lagerbeholdninger for at være klar til denne weekend. Jeg kunne virkelig godt have brugt dem til min husleje, som skal betales næste uge«, siger Mark Martinez, der ejer en bar i byen Lubbock.

Det var venner, der sms'ede ham nyheden ved ottetiden fredag morgen.

Restauranter i Texas blev desuden beordret til at begrænse antallet af gæster til halvdelen af den normale kapacitet.

Det er lavere end i genåbningsfasen i Texas, hvor restauranter har haft en kapacitetsgrænse på 75 procent.

Også nye stramninger i Florida

I Florida har myndigheder også indført nye stramninger, efter at der fredag blev meldt om næsten 9000 nye tilfælde af Covid-19, som virussygdommen hedder. Delstatens tidligere højeste antal smittetilfælde på en enkelt dag var 5511 den 24. juni.

I Californien vækker et nyt hotspot også bekymring for en ny bølge af smittetilfælde.

I Imperial County øst for Los Angeles er der så mange nye tilfælde, at sundhedsvæsnet er ved at være overbebyrdet, oplyser delstatens guvernør, Gavin Newsom, ifølge Reuters.

Han har derfor anbefalet de lokale myndigheder at genindføre et krav om, at folk holder sig hjemme.

Under coronapandemien er næsten 125.000 amerikanere døde som følge af virusset. Det er uden sammenligning det højeste dødstal i verden. Enkelte lande har dog højere dødstal per indbygger.

Over 30 delstater kæmper med et stigende antal tilfælde, og USA har i gennemsnit nu flere daglige smittetilfælde end tidligere, skriver CNN.

Men set fra Det Hvide Hus går udviklingen i den rigtige retning.

Fredag sagde vicepræsident Mike Pence, at »vi har alle set de opmuntrende nyheder i takt med, at vi genåbner Amerika«.

Det stigende antal af smittede afspejler ifølge Mike Pence »den store succes med øgede test over hele landet«, skriver CNN.

ritzau