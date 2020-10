»Hvis vi griber til våben ligesom dem, opfylder vi bare deres våde drøm om en racekrig«

De seneste fire år har Donald Trumps immigrationspolitik ændret USA’s sydlige grænse. Både fysisk med den rustbrune stålmur, der forhindrer immigranter i at passere. Og også i psyken hos de mennesker med latinamerikansk baggrund, som har været mål for Trumps retorik. Det gælder især i El Paso i Texas, hvor en 21-årig, bevæbnet mand sidste sommer gik ind i et Walmart-varehus for at stoppe indvandringen.