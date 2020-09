Sort stjernejournalist: »Joe Biden er racist. Jeg stemmer på Joe Biden«

Ernest Owens er 28 år gammel. Han skriver skarpe politiske kommentarer for Philadelphia Magazine. Han er på Forbes’ top 30-liste over USA’s mest lovende unge journalister.

Han er også sort amerikaner. Og han har brugt en af sine klummer på at argumentere for, at Joe Biden uden for enhver tvivl er racist. I det hele taget mener Ernest Owens, at demokraternes Joe Biden er et lammende elendigt bud på en præsidentkandidat.

Da jeg ringer til ham for at tale med ham om, hvad det betyder for hans eget kryds ved præsidentvalget 3. november, siger han: