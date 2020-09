Han er ved at tabe valget. Så hvorfor i alverden render Trump rundt i Las Vegas?

Klokken nærmer sig midnat under krystallysekronerne i vestibulen på Trump International Hotel i Las Vegas. Peter Spinella og hans kæreste Jane Deus har sat sig på et par stole med læderbetræk tæt ved The Trump Store – en butik i lobbyen, der sælger sweatre, kasketter og nipsting med Trumps navn på.

Rundt om os står en kødrand af et halvt hundrede Trump-fans. De har indlogeret sig på præsidentens 5-stjernede, 64 etager høje hotel i Las Vegas. Det er ikke helt billigt, men det er deres chance for at komme tæt på ham. Og de kigger alle som én i retning af marmorforhallen.

Agenter fra secret service står i skudsikre veste og tjekker folk med sikkerhedsudstyr, der ville være en mellemstor lufthavn værdigt. Bag vagterne kan man skimte glasdørene til hotellet, hvor nogle biler begynder at rulle op. En far løfter sin datter op på en stol, så hun bedre kan se. Imens råber flokken af Trump-fans »USA! USA! USA!«.