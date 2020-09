Med 50 dage til valget: Lov og orden dur ikke. Trump skifter hovedbudskab

Da demonstrationerne mod politivold og racisme eksploderede overalt i USA først på sommeren, greb Donald Trump straks chancen for at gøre præsidentvalget til et spørgsmål om lov og orden. Siden har han tordnet mod demokratiske borgmestre i uroplagede byer som Chicago, Portland og Seattle – hvis han da ikke bare har tweetet ordene ’LOV OG ORDEN’ med versaler.

Desværre for Trump har strategien ikke virket. Hans demokratiske modkandidat Joe Biden fører stadig solidt i meningsmålingerne. Trumps republikanske kernevælgere har godt nok taget imod lov og orden-budskabet – i en grad, så hardcore Trump-tilhængere går til modangreb mod demonstranter i gaderne. Men flest amerikanere svarer rent faktisk i undersøgelser, at de mener, Joe Biden er bedre til at skabe lov og orden end Trump. I en måling i det politiske medie The Hill viser 54 procent af vælgerne for eksempel mest tillid til Biden i spørgsmålet.

På den baggrund er det måske ikke så underligt, at Trump-kampagnen nu, med små 50 dage til præsidentvalget, er i gang med at skifte hovedfokus.