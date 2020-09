Ikonet Ginsburgs sidste besked til barnebarnet sætter fingeren på det, demokraterne frygter

Da Ruth Bader Ginsburg gav et interview til The New York Times i sommeren 2013, lå der et pænt pres på højesteretsdommeren. Hun var netop fyldt 80 år og havde allerede været syg af kræft to gange. Og mange liberale amerikanere mente, at hun burde trække sig, så Barack Obama i sin sidste præsidentperiode kunne køre en ny og yngre afløser i stilling, der havde lige så liberale holdninger som Ruth Bader Ginsburg til spørgsmål som abort og ligestilling.

Hvis Ginsburg blev siddende, var risikoen, at en eventuel kommende, republikansk præsident ville udpege en konservativ dommer, der var imod alt det, hun havde kæmpet for.