New York Times afslører Trump som skattefifler, gældsat og med et hår-budget på 500.000: Men Trump har allerede et svar. Og det virkede for ham i 2016

New York Times har fået fingrene i Trumps hemmeligholdte skattepapirer. De viser, at Trump, en selverklæret milliardær, i 10 af de seneste 15 år ikke har betalt en eneste dollar i indkomstskat og har brugt tvivlsomme metoder for at undgå skattefar. Afsløringen er ammunition Joe Biden kan bruge i snarlig TV-debat.