Overblik: Her er ti afsløringer fra Trumps skattepapirer

USA’s præsident, Donald Trump, har i årevis stort set ikke betalt indkomstskat, fordi han har indberettet store tab i sit forretningsimperium.

Det skriver avisen The New York Times, som er kommet i besiddelse af skatteoplysninger om Trump, der går mere end 20 år tilbage, og som ikke tidligere har været offentliggjort.

Her er nogle af hovedpunkterne i avisens afsløringer:

1I både 2016 og 2017 har Trump kun betalt 750 dollar (4800 kroner) i føderal indkomstskat.

2I 10 af de seneste 15 år har Trump slet intet betalt i føderal indkomstskat.

3 Selv om Trump har angivet, at han har tjent flere hundrede millioner dollar, har han også haft enorme fradrag, fordi han har meldt om store tab i sine forretninger.

4 Trump har meldt om tab på mere end 315 millioner dollar (to milliarder kroner) siden 2000. Det hotel, han åbnede i centrum af Washington i 2016, har ifølge skatteoplysningerne resulteret i tab på mere end 55 millioner dollar (352 millioner kroner).

5 Ifølge The New York Times har Trump i det seneste årti haft en sag kørende i skattevæsenet (IRS), som undersøger tidligere tilbagebetalinger af skat for 73 millioner dollar (467 millioner kroner). Hvis Trump taber sagen, kan han skylde IRS over 100 millioner dollar.

6 De fradrag, Trump har haft gennem årene, tæller blandt andet millioner i skat for en ejendom i New York, selv om ejendommen ifølge hans koncern, Trump Organization, anvendes privat af familien.

7 Et andet fradrag er 70.000 dollar på udgifter til frisør og styling af hår i forbindelse med Trumps realityshow, ’The Apprentice’.

8 En stor del af Trumps indkomst er kommet fra ’The Apprentice’ og fra at sælge sit navn i licensaftaler. Fra 2004 til 2018 er disse indtægter løbet op i 427,4 millioner dollar (over 2,7 milliarder kroner).

9 The New York Times skriver, at Trump har lån for i alt 421 millioner dollar (knap 2,7 milliarder kroner), der forfalder inden for de næste fire år.

10 Trump har modtaget flere pengesummer fra udenlandske grupper, end man tidligere har vidst. Dog viser papirerne ikke pengebeløb fra russiske interesser, som man ikke allerede kendte til.

Donald Trump har afvist The New York Times’ oplysninger som »fake news« og kritiserer avisen for en ensidig, negativ dækning af hans virke.

The New York Times afviser at udlevere dokumenterne til Trumps advokat for ikke at afsløre den kilde, som avisen har oplysningerne fra.

Kilder: The New York Times, Reuters

