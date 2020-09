Kaos i tv-debat mellem Trump og Biden i nat: »Det er svært at komme nogen vegne med denne klovn«

Cirka 20 minutter inde i den første tv-debat mellem præsident Donald Trump og hans demokratiske udfordrer Joe Biden var situationen på debatscenen allerede nedsænket i kaos.

Biden angreb Trump for – som journalist Bob Woodward for nylig har dokumenteret i en bog, der bygger på interview med Trump selv – at have holdt faren ved coronavirussen skjult, selv om han var klar over den helt tilbage i februar.

»Han fortalte jer det ikke engang«, sagde Biden, direkte henvendt til amerikanerne.

»Han gik i panik, eller han kiggede på aktiemarkedet – en af delene – og ved I hvad, mange flere vil dø, med mindre han bliver meget klogere, meget hurtigere«, sagde Biden.

Trump blev rasende.

»Brugte du lige ordet ’klog’?«, spurgte han og sagde om Biden:

»Han har bestået som den sidste eller omtrent den sidste i sin klasse. Brug aldrig ordet ’klog’ over for mig. Brug aldrig det ord«.

Imens prøvede debattens vært Chris Wallace desperat at styre Donald Trump. Ind imellem rystede Biden bare på hovedet, lukkede øjnene eller stirrede mod loftet. På et tidspunkt måtte Wallace garantere over for Biden:

»Du får det sidste ord«.

Hvortil Joe Biden konstaterede:

»Nå, men det er svært at komme nogen vegne med denne klovn … undskyld, dette menneske«.

Senere mistede Biden tålmodigheden og sagde simpelthen:

»Gider du holde mund, mand!«.

Alle kneb gælder

Nattens hidsige debat mellem den siddende præsident Donald Trump og demokraternes præsidentkandidat Joe Biden fandt sted i Cleveland, Ohio foran et lille publikum, der på forhånd var blevet testet for coronavirus.

Fakta Tv-debatterne Nattens tv-debat mellem de to kandidater, 74-årige Donald J. Trump og 77-årige Joseph R. Biden, foregik i Cleveland, Ohio. De 6 hovedemner for den på 1½ time lange debat var på forhånd fastsat som: Trumps og Bidens fortid og renommé, Højesteret, coronaepidemien, økonomien, racespørgsmål og vold i amerikanske byer samt valgets integritet. De næste præsidentdebatter mellem Trump og Biden er planlagt til 15. oktober i Miami, Florida, og 22. oktober i Nashville, Tennessee. Vicepræsidentkandidaterne Mike Pence fra republikanerne og Kamala Harris fra demokraterne mødes i en enkelt debat i Salt Lake City i Utah 7. oktober. Vis mere

74-årige Donald Trump har de seneste måneder hængt 77-årige Joe Biden ud som dement og plejehjemsmoden, og Trump havde på forhånd krævet dopingtests under debatten, fordi han påstod, at Biden ville få »et stort, fedt skud i røven«, som ville peppe ham unaturligt op. Trump ville også på forhånd have tjekket, om Biden havde en skjult øresnegl, hvor hans kampagnefolk kunne sufflere ham. Om debattens vært, Chris Wallace, havde Trump erklæret, at han er styret af den yderste venstrefløj. Wallace er ellers til daglig ansat på den konservative tv-station Fox News.

Med andre ord havde Trump på forhånd mindet om, at han er en skruppelløs og uforudsigelig debattør, hvor alle kneb gælder.

Ud over at afbryde konstant, fyrede Trump da også en række personangreb af mod Biden. Blandt andet om hans søn, Hunter Biden, som Trump og hans tilhængere har anklaget for at have tjent millioner af dollars i Ukraine og andre lande, mens Biden var vicepræsident. Biden svarede, at anklagerne er tilbagevist som udokumenterede.

Da Trump på et tidpunkt gik skridtet videre og nævnte, at Hunter Biden blev fyret fra sin militærtjeneste, erkendte Biden uden videre, at han søn havde kæmpet med et stofmisbrug ligesom mange andre amerikanere, og at han var kommet ud af det.

Bidens strategi viste sig at være at tale direkte til kameraet, til amerikanerne. På den måde angreb han Trump for at have svigtet sit folk i den 1½ time lange debat, hvor emnerne på forhånd var fastsat som kandidaternes renommé, Højesteret, coronaepidemien, økonomien, racespørgsmål og vold i amerikanske byer samt valgets integritet.

Trumps store svigt

Joe Biden angreb især Trump for at have håndteret coronakrisen elendigt og talte til seerne om de tomme stole ved køkkenbordene i amerikanske hjem, hvor familier havde mistet medlemmer.

»Han har ikke nogen plan«, sagde Biden.

Trump sagde til gengæld, at Biden ville have skabt meget mere død, og at han havde håndteret svineinfluenzaen dårligt, da han var Obamas vicepræsident, hvilket Biden straks affejede.

Biden tegnede også et billede af en præsident, der har svigtet, hvad angår racerelationer og de uroligheder, som USA har været ramt af, siden den sorte mand George Floyd døde i maj i politiets varetægt. Trump anklagede til gengæld Biden for at være i lommen på den yderste venstrefløj, som han påstår, hærger i de demokratisk ledede storbyer i USA:

Jeg har gjort mere i 47 måneder, end du har gjort på 47 år Donald Trump

»Du er snoet deres om lillefingre«, erklærede Trump og sagde, at de amerikanske forstæder – hvor Trump har brug for at vinde vælgere tilbage – vil blive ødelagt, hvis Biden kommer til magten.

»Du ville ikke kende noget til en forstad, med mindre du drejede forkert. Jeg voksede op i en forstad«, sagde Biden.

Mens Biden anklagede Trump for de mange svigt, påpegede Trump, at Biden er en politiker, der har siddet ved magten så længe som senator og vicepræsident, at han selv burde have løst problemerne.

»Jeg har gjort mere i 47 måneder, end du har gjort på 47 år«, sagde Trump.

Joe Biden konkluderede til gengæld:

»Under denne præsident er vi blevet svagere, sygere, fattigere, mere splittede og mere voldelige«.