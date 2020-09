Overblik: Fire nedslag i beskidt tv-duel mellem Biden og Trump

Det var personligt og kaotisk, da Donald Trump og Joe Biden natten til onsdag tørnede sammen i den første af tre tv-debatter, men der blev trods alt også diskuteret politik.

Her kan du se eller gense fire af de centrale diskussioner fra den halvanden time lange tv-duel, som blev afholdt i Cleveland, Ohio, foran et mindre publikum, hvor alle på forhånd var testet for coronavirus.

Her blev ikke mindst præsidentens håndtering af coronakrisen genstand for en indædt diskussion mellem de to kandidater.