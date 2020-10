Her er 3 grunde til, at Trumps positive coronatest er et hårdt slag for hans sejrschancer

Det var i forvejen svært at forestille sig, at den amerikanske valgkamp kunne blive mere kaotisk. Nu, med meldingen om, at Donald Trump og hans hustru, Melania, begge er testet positive for coronavirus – og med godt en måned til valget 3. november – er uforudsigeligheden utroligt nok mangedoblet.

For hvor syg vil Trump blive? Vil han kunne føre valgkamp, deltage i tv-debatter? Hvad vil vælgernes reaktion være? Vil de føle sympati eller afskrive ham?

Hvis man har fulgt Trumps valgkamp, kommer det ikke som en overraskelse, at han nu selv er smittet af den virus, som foreløbig har kostet over 200.000 amerikanere livet, og som har ramt den amerikanske økonomi – og dermed Trumps stærkeste argument for genvalg – som en forhammer.