Putin og resten af verdens ledere ønsker Trump god bedring: »Din livsvilje og optimisme vil hjælpe dig med at klare denne farlige virus«

Verdens ledere står i kø for at ønske USA's præsident, Donald Trump, og førstedame Melania Trump god bedring, efter at de begge er blevet testet positive for covid-19.

I Moskva har Kreml udsendt en erklæring om, at præsident Vladimir Putin har sendt et telegram til den amerikanske præsident.

»Jeg er sikker på, at din vitalitet, din livsvilje og optimisme vil hjælpe dig med at klare denne farlige virus«, hedder det i telegrammet fra Putin ifølge nyhedsbureauet Interfax.

EU-præsident Charles Michel ønsker i et tweet det amerikanske præsidentpar god bedring.

ȯnsker @realDonaldTrump og @FLOTUS en hurtig god bedring, skriver Michel i et tweet, hvor han anvender Trumps og hans hustrus Twitter-adresser.

»Bekæmpelsen af covid-19 er en kamp, som vi vil fortsætte. Hver dag. Uanset hvor vi bor«, skriver Charles Michel.

Samtidig siger den britiske regering i en erklæring, at »vi sender vores bedste hilsner til præsident Trump, førstedamen og Trump-familien og ønsker dem en hurtig bedring«.

Erklæringen blev fremsat på regeringens vegne af den britiske boligminister, Robert Jenrick, som blandt andet talte til tv-stationen Sky.

»Vi ved, hvad det vil sige. I vores tilfælde var det en premierminister, som blev testet positiv for covid, og vi ser bort fra politik og ønsker ham alle god bedring, tilføjede Jenrick.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, blev alvorligt syg med covid-19 i marts. Han sagde efterfølgende, at lægerne havde reddet hans liv. Johnson tweetede selv efterfølgende en hilsen til det amerikanske præsidentpar.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, har sendt hilsner til Trump og ønsket ham og førstedame Melania god bedring, siger den tyske regeringschefs talsmand.

»Jeg sender Donald og Melania alle mine gode ønsker. Jeg håber, de kommer sig godt over deres coronasmitte og bliver raske igen snart«, hedder det i hendes hilsen ifølge Steffen Seibert, der har tweetet på vegne af forbundskansleren.

I Paris ønsker den franske regerings talsmand, Gabriel Attal, præsident Trump god bedring.

»Dette viser, at virussen kan ramme alle – også dem, der har udtrykt skepsis. Jeg ønsker ham hurtig bedring«, siger Attal.

I Indien ønsker premierminister Narendra Modi det bedste for den amerikanske præsident og landets førstedame – også med anvendelse af deres Twitter-adresser.

»Vi vil komme igennem dette sammen«, skriver Modi, som har et godt personligt forhold til Trump, der besøgte ham i hans hjemstat, Gujarat, i februar.

Hu Xijin, som er chefredaktør for den kinesiske avis Global Times skriver, at »Trump og hans hustru betaler prisen for at have spillet hasard ved nedtone covid-19«.

»Dette understreger alvoren ved pandemi-situationen i USA. Dette får negativ indvirkning på Trumps image og måske på hans chancer for genvalg«.

Chefen for Verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, som Trump har kritiseret stærkt for WHO's håndtering af covid-19, sender sine bedste hilsner til det amerikanske præsidentpar og ønsker hurtig bedring.

