Trump gjorde Proud Boys verdenskendte. Nu gør homoseksuelle grin med deres navn

»Hvad hvis homoseksuelle tog billeder af sig selv kysse, eller mens de laver meget homoseksuelle ting, og derefter tagger billedet med #ProudBoys. Jeg vil vædde med, at det vil mess them up real bad«.

Sådan skrev den homoseksuelle amerikanske skuespiller George Takei på Twitter 2. oktober.

Dermed satte han gang i en bevægelse for at chikanere den højreekstremistiske og voldelige gruppering Proud Boys, der ellers har brugt hashtagget til at promovere racistiske holdninger.