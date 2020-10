Eksperter sår tvivl om Trumps læges forklaring: Den nævnte behandling gives kun til alvorligt syge

Lægerne, der behandler præsident Donald Trump for coronavirus, indrømmede søndag på en pressebriefing, at de lørdag havde givet et overdrevet optimistisk billede af patientens tilstand.

»Det kom til at fremstå sådan, at vi forsøgte at skjule noget, men det er ikke nødvendigvis sandt«, forklarede Sean P. Conley, Det Hvide Hus’ læge.

Lægerne siger nu, at præsidenten havde høj feber og at iltmætningen i blodet faldt både fredag og lørdag. Fredag måtte han også have tilført ilt.