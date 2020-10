Han lefler for Trump, så man krummer tæer. Og hun kan ødelægge det hele for demokraterne

Normalt betyder vicepræsidentkandidater næsten ingenting for et valg. Men denne amerikanske valgkamp er ikke normal. Og Donald Trumps coronaindlæggelse har mindet vælgerne om, at USA’s nuværende vicepræsident, Mike Pence, og hans demokratiske modstander, Kamala Harris, begge sagtens kan ende bag skrivebordet i Det Ovale Kontor i løbet af de næste fire år.

74-årige Trump ser ud til at overleve, men nationen har fået en påmindelse om præsidentens alder og overvægt. Joe Biden er indtil videre testet negativ for corona. Men Biden er med sine snart 78 år permanent i risikozonen, og desuden lurer der mange andre helbredsfarer end coronavirus for mænd i 70’erne.

Så reservebænken betyder noget denne gang, og derfor er tv-debatten mellem Mike Pence og Kamala Harris natten til torsdag i Salt Lake City usædvanlig vigtig.