I USA er Det Hvide Hus blevet hotspot for superspredning

Det Hvide Hus er de seneste dage blevet et hotspot for coronasmitte, der med præsidenten selv i centrum risikerer at brede sig til resten af det politiske system i Washington, D.C.

Donald Trumps rådgiver og taleskriver Stephen Miller erklærede tirsdag, at han er smittet og bragte dermed antallet af smittede midt i Det Hvide Hus op på mindst 14. Samtidig placerede en række militære toprådgivere sig i isolation, efter at admiral Charles Ray er testet positiv.

Den amerikanske hovedstad har ellers fået smitten under kontrol med strenge sundhedsfaglige retningslinjer, men byen kan ikke bestemme over Det Hvide Hus, og præsident Trump fortsætter med at bagatellisere epidemien og ignorere myndighedernes retningslinjer om brug af masker, selvisolation og smitteopsporing.