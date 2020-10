Vicepræsident Pence angreb sin modstander for at være imod lov og orden i tv-debat. Hendes svar var en knytnæve

Mike Pence har en unik evne, som måske stammer fra vicepræsidentens tid som konservativ radio- og tv-vært i 1990’erne. En evne til at tale med en blød og empatisk stemme som en sjælesørger, selv om han i indholdet faktisk tordner mod venstreorienterede ideer eller politiske fjender som en svovlprædikant. Og en evne til at styre en interviewsituation eller vende en debat helt på hovedet, så den passer i hans kram.

Som da demokraternes Kamala Harris i tv-debatten natten til torsdag angreb Trump-regeringens indsats mod coronaepidemien for ikke at have virket, og Pence begyndte sit svar med ordene:

»Der er ikke gået én dag, hvor jeg ikke har tænkt på hver eneste amerikanske familie, der har mistet en af deres kære. Og jeg vil have, at I alle skal vide, at I altid vil være i vores hjerter. Og i vores bønner«.