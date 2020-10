Portræt: Trump kalder hende »halvhjerne«. Nu skyder guvernør tilbage efter afværget kidnapningsforsøg

Gretchen Whitmers republikanske far var bekymret for sin datters store interesse for sport. Han insisterede derfor på, at hun blev praktikant hos en delstatsparlamentariker og lærte om det politiske håndværk.

Siden er Gretchen Whitmer sprunget ud som demokrat og er blevet en markant politisk stemme som guvernør i delstaten Michigan. Faktisk så markant, at hendes mest indædte modstandere tilsyneladende vil gøre alt for at slippe af med hende.

Torsdag blev 13 mænd med forbindelser til den amerikanske militsgruppe Wolverine Watchmen anholdt for at planlægge kidnapning af den 49-årige guvernør – heraf er seks blevet sigtet i sagen. Det fremgår af et FBI-dokument, der er en edsvoren erklæring fra FBI-agenten Richard Trask.