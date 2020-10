Trump harcelerer over guvernør, som højreekstremister ville kidnappe

Man skulle tro, at den amerikanske valgkamp ikke kunne blive vildere, end den allerede er præget af coronakrisen, massedemonstrationer mod myndighedernes diskrimination af sorte og senest Trumps coronasygdom.

Men det kunne den.

13 mænd er blevet anholdt af forbundspolitiet FBI for at have planer om at starte en borgerkrig og kidnappe Michigans guvernør, Gretchen Whitmer.