Superman, tvivlsom immunitet og store forsamlinger: Trump erklærer, at han er testet 'totalt negativ' og genoptager sine valgmøder i dag

Donald Trump vil i dag genoptage sin valgkamp med et stormøde i Florida 10 dage efter, at han blev testet positiv med covid-19 og senere indlagt på hospitalet.

Trump er klart bagud i meningsmålingerne med tre uger til valget, og Florida er en afgørende svingstat. Dagens valgmøde i en lufthavn i byen Sanford skal ifølge planen følges op af valgmøder i de andre svingstater Pennsylvania, Iowa og North Carolina i de kommende dage.

Donald Trump er tydeligvis ivrig efter at vise sine vælgere, at han er stærk, og at han har besejret virussen, der har smittet 7,7 millioner amerikanere og kostet 214.000 livet. Dermed er USA blevet usædvanligt hårdt ramt på Donald Trumps vagt. Mens han lå på hospitalet luftede Trump over for flere en idé om først at lade som om, han var svækket, når han forlod hospitalet, for så pludselig at åbne sin skjorte og afsløre en superman-t-shirt inden under, skriver avisen The New York Times.