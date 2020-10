Trumps lynhurtige dommertræk har fået Biden til at dumme sig

I 2018 blev Kamala Harris en regulær stjerne på sociale medier, da hun grillede Trumps bud på en ny højesteretsdommer, Brett Kavanaugh, under den traditionelle høring i Senatet.

Brett Kavanaugh var under anklage for at have begået et seksuelt overgreb i sin high school-tid. Senatoren Kamala Harris havde en fortid som chefanklager, blandt andet i krænkelsessager. Og hun gik hårdt til den ultrakonservative jurist. Så hårdt, at Trump senere stemplede Harris som »den ondeste, den mest forfærdelige og mest respektløse senator«.

Nu er Kamala Harris demokratisk vicepræsidentkandidat. Men hun sidder stadig i Senatet, og natten til onsdag var det derfor ventet med en vis spænding, hvordan hun under valgkampen ville bruge sin tildelte halve time på at udspørge Trumps nye konservative kandidat til den magtfulde amerikanske højesteret, 48-årige Amy Coney Barrett, som præsidenten vil have godkendt lynhurtigt inden valget.