Trump og Biden bejler til vælgere i vigtige svingstater i slutspurt

Præsident Donald Trump og den demokratiske udfordrer Joe Biden bejlede søndag til vælgere i svingstaterne Nevada og North Carolina. Begge kandidater er i færd med en intens slutspurt forud for den sidste præsidentdebat torsdag og selve valget 3. november.

Omkring 27,7 millioner amerikanere har allerede afgivet deres stemme til valget enten via e-mail eller personligt. Det viser tal fra United States Elections Project ved University of Florida. De rekordmange tidlige vælgere skyldes blandt andet bekymringer over at have mange mennesker samlet på valgstederne på valgdagen midt under coronapandemien.

I North Carolina, hvor 1,4 millioner eller 20 procent af delstatens registrerede vælgere allerede har afgivet deres stemme, opfordrede Joe Biden indbyggerne til at få stemt så hurtigt som muligt.

»Vi er nødt til at holde det fantastiske momentum i gang. Vi må ikke lade det stoppe«, sagde han søndag under et drive-in-vælgermøde i byen Durham.

»Vent ikke. Stem i dag«, sagde han, mens tilhørere i deres biler dyttede for at udtrykke opbakning.

Biden kritiserede også Trump for i weekenden at sige, at USA »har vendt udviklingen« i pandemien. I samme vending bemærkede Biden, at antallet af nye coronatilfælde på tværs af landet er steget til det højeste niveau i månedsvis.

Trump gik i kirke

Donald Trump tilbragte sin søndag i delstaten Nevada, som han håber at vinde efter at have tabt den snævert til Demokraterne i 2016. Præsidenten, der sjældent går i kirke, men stadig er populær blandt kristne for sin modstand mod abort og udnævnelse af konservative dommer til USA’s højesteret, begyndte dagen med en gudstjeneste i en kirke i Las Vegas.

Trump, der for nylig var indlagt med covid-19 og siden er erklæret rask, bar ikke mundbind under gudstjenesten, der foregik indendørs.

En af kirkens præster, Denise Goulet, sagde til Trump, at Gud havde fortalt hende, at Trump vil vinde valget. Under besøget i kirken bøjede Trump hovedet under bøn og stak en håndfuld 20-dollar-sedler i kirkebøssen.

Trump vil føre kampagne hver dag frem til præsidentdebatten i Florida torsdag. Han vil blandt andet gøre stop i Arizona og North Carolina.

ritzau