Trumps bevæbnede 'valgobservatører' gør klar til at invadere stemmestederne

Selv om det er 32 år siden, husker den californiske senator Tom Umberg stadig tydeligt, da han første gang oplevede fænomenet vælgerintimidering.

I 1988 arbejdede han som anklager i Orange County syd for Los Angeles. På valgdagen i november ringede flere vælgere og fortalte, at nogle truende typer i uniform stod uden for et valgsted i byen Santa Ana, standsede vælgerne og udspurgte dem.

Tom Umberg troede først, at det var løgn. Men så tog han ned til valglokalerne på Santa Ana High School. Da han ankom, stod en kvinde i en mundering, der lignede en politiuniform, og krydsforhørte et latinoægtepar. Parret gik igen – skræmt væk fra det, der muligvis kunne have været deres første valg som stemmeberettigede borgere i USA.