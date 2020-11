Rekordmange brevstemmer er blevet valgets joker

Knap 58 millioner amerikanere havde 2. november brevstemt. Det er næsten 25 millioner flere brevstemmer end dem, der i alt blev afgivet i 2016, og omkring en tredjedel af det forventede stemmeantal. Det rekordhøje antal af netop brevstemmer kan blive altafgørende for årets præsidentvalg.

Mens Trump påstår, at det vil åbne for storstilet valgsnyd, bekymrer demokraterne sig over, om brevstemmerne vil nå frem tids nok til at blive talt med. Under alle omstændigheder vil de være talt op så sent, at der måske ikke kan kåres en endelig vinder på valgnatten.