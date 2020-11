Så er vi klar til valg:   Sådan kommer valgnatten – og tiden derefter – til at forløbe

Der er masser af spænding, men også masser af muligheder for at gå galt i byen, når resultaterne fra det amerikanske valg begynder at komme ind.

Et rekord stort antal amerikanere har denne gang brevstemt, og det betyder, at der kan gå dage, måske længere, før vi har et endeligt resultat. Men – lad os gennemgå, hvad vi kan forvente fra svingstaterne på valgnatten, og hvad vi, måske, kommer til at vente lidt længere på.

Klokken 1 dansk tid: