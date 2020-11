Steve Bannon hjalp Trump til sejren i 2016: Hvis Trump taber, kommer han til at stille op igen. Han kommer ikke til at forsvinde

Steve Bannon var Donald Trumps kampagnechef og chefstrateg og hjalp ham til sejren i 2016. Nu sidder den fyrede rådgiver i et krigsrum i sin kælder tæt på Det Hvide Hus for igen at hjælpe Trump. Steve Bannon er ikke i tvivl om, at Trump befinder sig præcis samme sted, som han gjorde for fire år siden: På vej mod en sejr. Han har tænkt sig at hjælpe med brug af aggressive metoder.