Steve Bannon var en af Trumps centrale rådgivere i 2016. Nu sidder han i et krigsrum i sin kælder tæt på Det Hvide Hus for igen at hjælpe Trump til magten. Og han vil bruge aggressive metoder

Steve Bannon var Donald Trumps kampagnechef og chefstrateg og hjalp ham til sejren i 2016. Nu sidder den fyrede rådgiver i et krigsrum i sin kælder tæt på Det Hvide Hus for igen at hjælpe Trump. Steve Bannon er ikke i tvivl om, at Trump befinder sig præcis samme sted, som han gjorde for fire år siden: På vej mod en sejr. Han har tænkt sig at hjælpe med brug af aggressive metoder.