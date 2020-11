Falske historier går viralt på Facebook: Hun stemte på Trump, men maskinen talte en stemme på Biden

»Mine to venner har netop stemt på Expo i Russelville. En af dem stemte på Trump og ventede på at se, hvordan maskinen registrerede det. Den viste Biden! Hun talte med personalet, som testede maskinerne og fandt to maskiner, der registrerede Biden hver gang«.

Sådan lyder et opslag på Facebook, der ifølge PolitiFact, der faktatjekker for Facebook. Opslaget nåede at ’gå viralt’ og blive samlet op af den lokale afdeling af Fox News, inden PolitiFact kunne nå dementere historien. PolitiFact oplyser ikke, hvor mange gange det er blevet delt.

Opslaget er nu gemt væk af Facebook. Det cirkulerer imidlertid fortsat som skærmbillede og vækker betydelig vrede.