Biden ligger bedre end Hillary Clinton, men: Demokraterne må mærke en fornemmelse af deja-vu

Demokraterne havde håbet på, at en hurtig sejr i Florida kunne have lukket Donald Trumps vej til fire år i Det Hvide Hus. Men Trump har efter alt at dømme vundet den vigtige stat, og selv om Joe Biden stadig ligger bedst til at vinde, kan Trump gå i offensiven i en valgproces, der kan tage lang tid at afgøre.