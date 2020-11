Ekspert: Vi står overfor skrækscenariet

»Foreløbig kan man sige, at al tale om en jordskredssejr til Biden ikke længere er aktuel«, siger Jørn Brøndal, professor i Amerikanske studier på Odense Universitet.

»Det kan nå at ændre sig de næste par timer, hvis Biden vinder Florida er det næsten helt sikkert forbi for Trump, men lige nu balancerer det hele på en knivsæg, og vi risikerer en strid om, hvem der egentligt vandt og at stå i samme situation som i Florida i 2000, bare i flere stater«, siger han.

»Det er et utrolig tæt valg, hvor det ser ud som om Joe Biden er næsten sikker på at vinde Arizona, men nede i syd, går det langt mindre godt for ham i stater som Florida, Georgia, North Carolina og Virginia«, siger Jørn Brøndal.