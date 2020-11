Hendes modstander brugte millioner af dollars på at udkonkurrere hende. Men AOC er genvalgt sammen med resten af The Squad

Det demokratiske stjerneskud, Alexandria Ocasio-Cortez – også kendt som AOC – har vundet en komfortabel sejr og er klar til endnu en periode i Repræsentanternes Hus.

Det står klart, selv om hendes republikanske modstander, den 60-årige katolske gymnasielærer John Cummings havde rejst og brugt mere end 10 millioner dollars, 64 millioner kroner, på at besejre hende, mens andre donorer som ’Stop The AOC PAC’ har brugt 68.370 dollars, 436.000 kroner, for at hive sejren hjem.

»At tjene New Yorks 14. distrikt og kæmpe for familier fra arbejderklassen i Kongressen har været mit livs største ære, privilegium og ansvar. Tak til The Bronx og Queens for at genvælge mig til Huset på trods af de millioner, der er blevet brugt imod os og for at vise mig tillid til at repræsentere jer endnu engang«, skriver Alexandria Ocasio-Cortez på Twitter.