Noa Redington: »Der er jo alt mulig grund til at være bekymret og rystet over Trumps tale«

»Man skal have rigtig gode nerver, hvis man er Joe Biden«.

Der er Noa Redingtons konklusion ved afslutningen på en heftig valgnat i USA. For ifølge Helle Thorning Schmidts tidligere spindoktor ser valget i 2020 ud til at være 2016 om igen. Løbet mellem Trump og Biden er meget tæt, på trods af at flere amerikanske medier inden valget vurderede, at Trump havde op til 97 procents sandsynlighed for at tabe.

»Lige nu ser det ud til, at vi har samme situation som 2016. Det hele bliver afgjort i de store byer i blandt andet Michigan og Pennsylvania. Hvis Biden skal vinde i nogle af de stater, skal han virkelig outperforme Trump i de brevstemmer, der ikke er blevet talt op endnu«, siger Noa Redington.