Én million brevstemmer tilbage i Pennsylvania: Guvernør vil tælle samtlige stemmer trods Trumps forsøg på at erklære sig som vinder

Trump påstår fejlagtigt, at han allerede har vundet valget, og at demokraterne er i gang med at snyde ham for sejren. Det gjorde han i en tale klokken 8.30 dansk tid.

Han holdt talen, mens der stadig ligger en masse brevstemmer og venter på at blive talt op, og på trods af, at brevstemmerne kan påvirke valget, særligt i de tre svingstater, Wisconsin, Michigan og Pennsylvania, som igen i år spiller en afgørende rolle.

Men Trump fik ikke lov til at erklære en forhastet sejr uden reaktioner. I Pennsylvania ligger der ifølge guvernør Tom Wolf stadig én million stemmer til optælling, og staten har ikke tænkt sig at se bort fra dem, som Trump ønsker og forsøger at få gennemført via højesteret.