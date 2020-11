»Jeg er ligeglad med, om han er skør, og halvdelen af befolkningen hader ham«

Sidst, Felicita Martinez fra Arizona stemte ved et valg, var i 1960. Altså for 60 år siden. Dengang var hun 34 år. Hun interesserede sig ikke et hak for politik, men stemte, fordi hendes familie sagde, at hun skulle. Og så var den unge demokrat John F. Kennedy også pænere at se på end andre præsidentkandidater.

»Han var meget flot«, husker 94-årige Felicita Martinez, der sidder i skygge under en havepavillon på sin families terrasse i Arizonas hovedby, Phoenix.