Demokraterne indkasserer alvorligt nederlag i kampen om Senatet

Mens præsidentvalget i USA synes at hælde mod et flertal til demokraternes Joe Biden, går det den modsatte vej med optællingen af stemmer til Senatet. Her havde demokraterne håbet at fravriste republikanerne det flertal, som for nylig sikrede udpegningen af den stærkt konservative dommer Amy Coney Barrett til det amerikanske højesteret, men det ser ikke ud til at lykkes.

Onsdag aften dansk tid stod det klart, at den moderate republikaner Susan Collins i delstaten Maine har genvundet sin plads. I meningsmålingerne haltede hun ellers et pænt stykke efter sin demokratiske udfordrer, Sara Gideon, men dennes forspring holdt ikke, da det kom til stykket. Dermed er Susan Collins – der i øvrigt stemte imod udnævnelsen af Amy Coney Barrett – klar til sin femte periode i Senatet.

Dermed svinder demokraternes håb om at erobre flertallet, hvilket gøre livet for en præsident Biden langt mere besværligt. Så vil han have et flertal imod sig, når lovgivning skal igennem Senatet.