Healer-in-chief: For Joe Biden har livet været en kamp og politik har altid været personligt. Nu skal han hele et såret USA

USA’s næste præsident blev først valgt i sit tredje forsøg, men man kan argumentere for, at skæbnen har givet den 77-årige Joe Biden en historisk opgave, som han er skabt til: At forsøge at hele den sårede amerikanske sjæl.

For Joe Biden har politik altid været personligt. En omfavnelse af et menneske i nød. Et par hænder på skuldrene og opmuntrende ord. En bro af forståelse over til dem på den anden side af argumentet. Nogle gange har spørgsmålet været, hvad Joe Biden egentlig vil andet end at bygge bro.