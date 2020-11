Stop optællingen: Her er Trumps advokaters argumenter

Præsidenten kæmper fortsat en indædt kamp for at beholde sin plads i Det Hvide Hus. Mens millioner af stemmer fortsat bliver talt op – nogle til fordel for ham selv, en hel del flere til fordel for den demokratiske modkandidat, Joe Biden – har Donald Trump sendt sine advokater til de afgørende svingstater.

Her kæmper jakkesættene med sagsanlæg i Trumps navn - blandt andet for at gennemtvinge optællingsstop i flere stater. Selv siger præsidenten, at han vil tage sagerne helt til højesteret.

Men har han reelt noget at vinde, når kan poster penge i advokater til at svinge den helt store sagsanlægs-arm?