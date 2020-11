»Jeg ved, at demokraterne snyder«: Ophidsede Trump-demonstranter vil standse optællingen i Pennsylvania

Mange steder i USA demonstrerer Trumps tilhængere for at standse den sidste optælling af brevstemmer, som kan vende resultaterne til Joe Bidens fordel – og for at lægge pres på, før de kommende retssager, som Trump-kampagne vil føre.