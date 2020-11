Nu er det sandhedens time: Republikanere deler sig for og imod Trump

Mens Trumps chancer for at vinde valget smuldrer, er det sandhedens øjeblik for hans partifæller og ikke mindst hans faste støtter.

Valget står mellem at bakke Trump op, selv om han systematisk anklager optællingen og hele det demokratiske system for at være korrupt. Eller lægge afstand til præsidentens påstande med den risiko, det indebærer, for at blive udskammet af både præsidenten selv og vrede republikanske vælgere, der tror, at et stort valgkomplot er i gang.

Den tidligere republikanske formand for Repræsentanternes Hus, Newt Gingrich, forsvarer ubetinget Trumps konspirationsteorier om valgsvindel og siger til Fox News, at amerikanerne lige nu ser »et forsøg på at stjæle USA’s præsidentpost«. Han angriber optællingen nogle af de steder, hvor Donald Trump er bagud: