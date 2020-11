Biden holder det en næsten-sejrstale og erklærer: »Vi kommer til at vinde dette valg«

Lørdag morgen dansk tid er Joe Biden gået på scenen i Wilmington, Delaware og selv om han ikke direkte erklærede sejr, sagde han:

»Tallene fortæller en klar og overbevisende historie. Vi kommer til at vinde dette valg«.

Joe Biden er så tæt på valgsejren i det amerikanske præsidentvalg, at mange demokrater må sidde og ønske, at deres 77-årige kandidat simpelthen bare erklærer sejr. I løbet af natten til lørdag dansk tid er hans forspring i optællingen i delstaten Pennsylvania øget stødt og roligt, så det nu ser stort set umuligt ud for Trump at indhente hans forspring.