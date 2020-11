Trump advarer ham mod at erklære sejr, men Biden siger nu reelt, at den er hjemme

Lørdag morgen dansk tid gik Joe Biden på scenen i Wilmington, Delaware, og selv om han ikke direkte erklærede sejren, sagde han:

»Tallene fortæller en klar og overbevisende historie. Vi kommer til at vinde dette valg«.

Joe Biden er så tæt på valgsejren i det amerikanske præsidentvalg, at mange demokrater må sidde og ønske, at deres 77-årige kandidat simpelthen bare udråber sig selv til vinder. I løbet af natten til lørdag dansk tid er hans forspring i optællingen i delstaten Pennsylvania øget stødt og roligt, så det nu ser mere end vanskeligt ud for Donald Trump at indhente hans forspring.

I det øjeblik, at Biden vinder Pennsylvania, vinder han også kampen om Det Hvide Hus. De tre resterende stater, hvor han fører stemmeoptællinger – Georgia, Nevada og Arizona – vil blot øge størrelsen af hans sejr.

Vi er nødt til at huske, at politik ikke er total, ubarmhjertig, uendelig krigsførelse Joe Biden

Men Joe Biden har modsat præsident Donald Trump hele tiden opfordret til at lade stemmeoptællingen gå sin gang. I sin korte tale bad Biden amerikanerne om at bevare roen og lade den sidste del af optællingen foregå i god ro og orden.

»Vi er nødt til at forblive tålmodige. Lade processen gå sin gang. Demokrati virker, jeres stemmer vil blive talt«, sagde Biden.

Og han tilføjede med en slet skjult henvisning til Trump og hans tilhængere, der har prøvet at få standset stemmeoptællingen i flere stater:

»Jeg er ligeglad med, om folk prøver at stoppe det. Jeg vil ikke tillade det at ske«

Biden gentog også det budskab i sin tale, som han har turneret med under valgkampen: At han vil være præsident for hele Amerika – også de vælgere, der ikke har stemt på ham.

»Vi er nødt til at huske, at politik ikke er total, ubarmhjertig, uendelig krigsførelse. Formålet med politik, nationens arbejde, er ikke at puste til konfliktens flammer, men at løse problemer, garantere retfærdighed, give alle en fair chance og forbedre vores folks liv. Vi er måske modstandere, men vi er ikke fjender«, sagde Biden.

Trump truer

Det var ventet, at Joe Biden ville holde en tale lørdag morgen dansk tid, selv om den demokratiske præsidentkandidat utvivlsomt havde håbet, at der ville foreligge en klar afgørelse, inden han gik på talerstolen.

Tidligere på natten advarede Donald Trump sin rival mod at erklære valgsejr i et tweet.

»Joe Biden bør ikke uretmæssigt gøre krav på præsidentembedet. Jeg kunne stille samme krav. Retlige procedurer er kun lige ved at begynde«, skrev præsidenten.

Paradoksalt nok har Trump allerede selv erklæret sig som vinder af præsidentvalget flere gange. Han har i tweets og taler påstået, at han har vundet, og at demokraterne er ved at »stjæle« det amerikanske præsidentvalg fra ham – primært ved at snyde med de brevstemmer, der først nu er ved at blive færdigoptalt i de sidste svingstater, og som betyder, at Joe Biden sent i optællingen fører i Pennsylvania, Nevada, Arizona og Georgia, hvor demokratiske vælgere typisk har stemt mere ivrigt pr. brev.

Trump har til gengæld ikke fremlagt nogen beviser for sine påstande om snyd.

Joe Bidens forspring er vokset kraftigt i Pennsylvania, hvor han lørdag morgen fører med næsten 30.000 stemmer, og det er svært at se, hvordan Trump skal kunne indhente føringen, fordi de manglende stemmer i optællingen især kommer fra områder, der primært stemmer på demokraterne.

Biden fører desuden optællingerne i Nevada og Arizona, hvor de endelige resultater lader vente på sig. Også i Georgia fører Joe Biden, om end hans forspring natten til lørdag på godt 4.000 stemmer er så beskedent, at der efter alt at dømme vil komme en omtælling.

Vinder Biden delstaten Pennsylvania, hvor der er 20 valgmænd på spil, vil han i januar kunne blive indsat som USA’s næste præsident.