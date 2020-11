Overblik: Trumps advokater er gået i krig i seks stater

Lørdag eftermiddag dansk tid blev Joe Biden udråbt som vinder af det amerikanske præsidentvalg, men Donald Trump har ikke erkendt nederlaget endnu.

Efter valget 3. november har han derimod flere gange udråbt sig selv som vinder og udtalt, at der er blevet begået svindel i forbindelse med valget. Siden har republikanerne lagt sag an og krævet omtælling i flere stater.

»Vi går til højesteret. Vi vil have, at alle valghandlinger stoppes, vi vil ikke have, at de finder stemmesedler klokken 4 om morgenen og lægger dem i bunken«, lød det fra Trump onsdag morgen dansk tid.