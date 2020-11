I 2001 pillede Clintons folk W'et af tastaturerne før Bushs tiltrædelse. Trumps benspænd er mere alvorlig

Det er nu en uge siden, amerikanerne afholdt deres valg. Normalt ville vi have hørt den traditionelle smertefulde tabertale. Men endnu har Donald Trump ikke anerkendt resultatet, og presset stiger, for at Det Hvide Hus officielt melder ud, at det er tid til at overdrage regeringsmagten til Joe Biden.

Der er intet, der tyder på, at Trump vil gå uden kamp. Han lægger sag an i flere stater, men spørgsmålet er, hvordan overdragelsen, der normalt går i gang med det samme og varer frem til indsættelsen af den nye præsident 20. januar, kommer til at forløbe denne gang. Kan Trump forhale eller helt bremse den? Kan Joe Biden komme i gang, uden at Trump samarbejder?

Der er ingen fortilfælde i amerikansk historie, hvor en siddende præsident har nægtet at sætte gang i en overdragelse – den blev dog forsinket ved det dramatiske valg i 2000 mellem den demokratiske vicepræsident, Al Gore, og den republikanske udfordrer, George W. Bush, der trak ud på grund af en tur gennem det amerikanske retssystem. Traditionen er, at taberen hurtigt og officielt anerkender et nederlag i en tale, som ofte er en hyldest til det amerikanske demokrati. Ét af de eksempler, der ofte drages frem, er den nu afdøde republikanske præsidentkandidat John McCains tale til Barack Obama ved valget i 2008.