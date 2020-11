Nyhedsanalyse: Trump fyrer sin forsvarsminister: Det kan blive begyndelsen på kaotiske tilstande

Noget af det sidste Steve Bannon, Trumps tidligere kampagnechef og tætte rådgiver, sagde til mig i et interview natten før valget var, at præsidenten, uanset om han vandt eller tabte, stod klar til at gå i gang med én ting.

Tænde for flammekasteren og gøre det han blev kendt for på sit reality-show ‘The Apprentice’: At fyre folk.

»Trump vil tænde en flammekaster mod justitsministeriet, mod FBI. Han vil fyre Fauci (Trumps øverste sundhedschef, red.) og FBI’s direktør på én aften«, sagde Bannon til mig i sin kælder på Capitol Hill.