Mitch McConnell har holdt Trump ud og fremstår som hans tro væbner. Nu kan et fire år langt opgør med Biden og demokraterne vente

Han går for at være mere end almindeligt morsom. For at tage politiske talenter under sin vinge. For at være kynisk. For at gøre det, der skal til.

Mitch McConnell er partiets mand. Kritikerne af den republikanske senatsleder siden 2015 mener, at han har gjort det ene kammer i kongressen til en kirkegård for lovforslag. At hans strategi er at blokere alt, hvad der kommer fra demokraterne no matter what.

Tilhængerne mener, at han er en fantastisk republikansk leder, som har sikret et stort antal republikansk udpegede dommere, skattelettelser og varetager partiets interesse over alt andet.