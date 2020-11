Professoren, der forudså, at Trump ville nægte at gå: Her er, hvad Trump stadig kan opnå med sin nødtaktik

Blå bog

Lawrence Douglas

Professor i jura, retslære og socialvidenskab ved Amherst College i Massachusetts. Uddannet ved Yale og Columbia University.

Forfatter til syv bøger, blandt andet om retsprocesserne efter holocaust, hvor ’The Right Wrong Man: John Demjanjuk and the Last Great Nazi War Crimes Trial’ fra 2016 var The New York Times’ editor’s choice.

Skriver jævnligt kronikker og kommentarer i medier som Harper’s, The New York Times, The Washington Post, The Los Angeles Times og The Guardian.

Hans seneste bog er ’Will He Go? Trump and the Looming Electoral Meltdown in 2020’.

Vis mere