Slåskampe brød ud i USA's hovedstad, da Proud Boys og antifascister gik på gaden

Mindst en person er i kritisk tilstand, mens 20 personer er blevet anholdt, efter at tusindvis af Trump-tilhængere lørdag samlede sig i den amerikanske hovedstad, Washington D.C.

Det oplyser politi- og brandmyndigheder ifølge NBC News’ lokalafdeling i hovedstaden natten til søndag dansk tid.

De tusindvis af Trump-støtter var mødt op for at vise deres opbakning til præsidenten og protestere mod resultatet af præsidentvalget, som de mener, at der er blevet fusket med.

Noget som også præsident Donald Trump gentagne gange har hævdet, siden demokraten Joe Biden blev erklæret som vinder af valget.

Trump-tilhængerne, der blandt andet talte medlemmer af Proud Boys-bevægelsen, blev i løbet af dagen mødt af grupper af moddemonstranter flere steder, og ifølge NBC News brød der om aftenen kampe ud mellem grupperne flere steder i hovedstaden.

Moddemonstranterne talte blandt andet medlemmer af den antifasistiske bevægelse Antifa og fra Black Lives Matters-bevægelsen.

En talsmand for brandvæsnet i Washington D.C. oplyser ifølge NBC News, at en person blev stukket ned lørdag aften lokal tid, da en slåskamp brød ud mellem to større grupper.

Personen blev efterfølgende bragt til hospitalet i kritisk tilstand.

Foto: Carlos Barria/Ritzau Scanpix

Tjenestemænd i brandvæsnet oplyser ifølge NBC News, at slåskampen var forbundet til lørdagens protester.

Borgmesterkontoret i Washington D.C. oplyser, at 20 personer er blevet anholdt, siden protesterne begyndte lørdag middag lokal tid.

To politibetjente er desuden blevet såret. Omfanget af deres skader er ukendte.

Lørdag aften måtte kampklædt politi rykke ud til adskillige slåskampe i forbindelse med protesterne.

Politiet lukkede lørdag flere gader i hovedstaden i forbindelse med de store demonstrationer.

Præsident Donald Trumps bilkortege passerede lørdag morgen lokal tid forbi nogle af de jublende Trump-tilhængere, da præsidenten var på vej til Virginia for at spille golf, skriver nyhedsbureauet Reuters.

ritzau