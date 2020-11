Smitten løber løbsk i USA: Selv på dødslejet benægter Trump-tilhængere, at coronavirus findes

I de to uger siden præsidentvalget er mængden af nye coronatilfælde i USA vokset eksplosivt med 82 procent. Virussen er stadig et politisk spørgsmål for Trump og guvernører i de hårdest ramte stater, der stadig gør virussen til et spørgsmål om »personlig frihed«.