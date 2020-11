Trumps sønner er superspredere af løgne om valgsvindel: Hver anden republikaner tror nu på, at valget var snyd

Trumps to ældste sønner fører an, når hans kampagne deler falske informationer om valgsvindel, afdækker en ny analyse. Og en meningsmåling viser nu, at halvdelen af de republikanske vælgere tror, valget var snyd. Indenrigsministre i svingstaterne opfordrer misinformationen til at stoppe. De får nemlig dødstrusler.