Det var »the big one«: Trump taber sit vildeste sats ved Højesteret. Han tager 18 stater og 126 rygklappere med i faldet

Stribevis af juridiske eksperter havde på forhånd sagt, at sagen var »vrøvl« og et politisk stunt. Alligevel er Trumps modstandere tydeligt lettede natten til lørdag, da USA’s højesteret afviste det hidtil mest spektakulære forsøg fra præsidenten og hans allierede på at forhindre – ad rettens vej – at Joe Biden bliver erklæret som vinder af det amerikanske valg.

Trump havde på Twitter kaldt sagen »the big one«. Og det var da muligvis også præsidentens sidste chance, inden USA’s valgmænd træder sammen mandag og formelt stemmer Bidens sejr igennem.

»Dagens højesteretskendelse er en vigtig påmindelse om, at vi er en retsstat. Og selv om nogle måske bøjer sig for et enkelt individs lyster, gør domstolene det ikke«, siger delstatens Michigans justitsminister, Dana Nessel, ifølge ABC News.